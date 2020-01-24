حقيقة انتقال عبدالمجيد الصليهم لنادي الاتحاد السعودي

نفى عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعب عبدالمجيد الصليهم ما تردد عن تلقيه عرضا من نادي الاتحاد السعودي لضم اللاعب.

وراجت تقارير إعلامية بشأن تلقي اللاعب عرضا مغريا من الاتحاد، قبل أن ينفي وكيل أعمال اللاعب تلك الأنباء على صفحته بموقع ”تويتر“.

ورد الخنين على حساب جماهيري معروف لنادي الاتحاد تحدث عن وجود عرض للاعب، لكن الخنين رد بأن تلك الأنباء غير صحيحة.

وأشارت تقارير إلى اتفاق اللاعب مع نادي النصر قبل أن تتعرقل المفاوضات بسبب مطالب اللاعب المادية.

وأوضحت التقارير أن الصليهم طلب مبلغ 5 ملايين ريال مقابل الانتقال للنصر، علما بأنه دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه.

ويرفض الصليهم البقاء مع الشباب، حيث عرض عليه النادي التجديد لكن اللاعب يرغب في الانتقال لنادٍ جماهيري.