موقع عالمي يحتفي بنادي الهلال السعودي بسبب وصوله للمركز السابع في ترتيب الأندية العالمية (صورة)

احتفى موقع ”worldranking.com“ بنادي الهلال السعودي من خلال صفحته على ”إنستغرام“، بعدما احتل الزعيم المركز السابع في ترتيب الأندية العالمية الذي يصدره الموقع.
وجاء الاحتفال بالهلال السعودي لأنه أول نادٍ عربي يدخل قائمة أفضل 10 أندية في العالم، بحسب الموقع، متفوقا على فرق عريقة أبرزها ريال مدريد الذي يحتل المركز العاشر.
وتقدم الهلال في الترتيب حسب موقع ”worldranking.com“ لفوزه بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغه نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإضافة لنتائجه الجيدة محليا.
ويتفوق النادي السعودي على أندية كبيرة عالميا، كيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.
وبحسب موقع ”worldranking.com“، فإن ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا والعالم يتصدر جدول الترتيب متفوقا على برشلونة الثاني وفلامينغو الثالث.
وخلال الترتيب العالمي للأندية (أفضل 100 فريق في العالم) تتفوق الأندية السعودية عربيا، فالهلال يحتل المركز السابع والنصر السعودي المركز الـ22 عالميا، فيما يأتي الأهلي المصري في المركز الـ38، والاتحاد السعودي في المركز 54، والأهلي السعودي في المركز 62، والتعاون السعودي في المركز 71، والترجي التونسي في المركز 88.