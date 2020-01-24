موقع عالمي يحتفي بنادي الهلال السعودي بسبب وصوله للمركز السابع في ترتيب الأندية العالمية (صورة)

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الهلال أول نادٍ عربي يدخل قائمة أفضل 10 أندية في العالم بحسب الموقع متفوقا على فرق عريقة أبرزها ريال مدريد الذي يحتل المركز العاشر.