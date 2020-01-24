ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الاتفاق (صورة)

انفرد نادي النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الشاق بنتيجة 1/0 على الاتفاق، اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وتلقى المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف المسابقة الموسم الماضي، تمريرة عرضية من النيجيري أحمد موسى ليتابع الكرة في شباك الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق في الدقيقة 35.

وانفرد النصر بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة من 15 مباراة في ختام الدور الأول متقدما بنقطتين عن الهلال الذي سيخوض مباراة قمة أمام الشباب.

ويمكن للهلال استعادة الصدارة حال فوزه على مستضيفه غدا السبت في الرياض، بينما ظل رصيد الاتفاق 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل الفيحاء 2/2 مع ضيفه التعاون في مباراة شهدت طرد سيدريك أميسي مهاجم التعاون قبل النهاية بربع ساعة، وتسجيل التشيلي كارلوس فيلانويفا أول أهدافه مع الفيحاء بعد انتقاله من الاتحاد.

ورفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع مقابل 18 نقطة للفيحاء في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتفاق:

1. النصر، 33 نقطة من 15 مباراة.

2. الهلال، 31 نقطة من 14 مباراة.

3. الأهلي، 29 نقطة من 15 مباراة.

4. التعاون والرائد، 26 نقطة لكل منهما، ولعبا 15 مباراة.