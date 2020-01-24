عبدالرزاق حمدالله يقود النصر لفوز صعب على الاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)

قاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر لفوز صعب على مضيفه الاتفاق بنتيجة 1/0، اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتا.

وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع من النيجيري أحمد موسى.

وحقق النصر فوزه العاشر، مقابل خسارتين و3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتقدم العالمي، حامل اللقب، بنقطتين عن الهلال الثاني الذي يلعب مع الشباب، السبت.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر، (مؤقتا).

وفي مباراة ثانية تعادل الفيحاء 2/2 مع التعاون.

وسجل للفيحاء كارلوس فيلانويفا وعثمان يحيى الحاج حسن، في الدقيقتين 30، و90، في حين سجل للتعاون هيلدون أوجوستو وطلال العبسي، في الدقيقتين 19، و51.

ورفع التعادل رصيد التعاون إلى 26 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا)، مقابل 18 نقطة للفيحاء في المركز العاشر (مؤقتا).

وتستكمل مباريات الجولة الـ15 عندما يلعب الهلال مع الشباب، والاتحاد مع العدالة، وأبها مع الفيصلي، السبت.