 هدف مباراة النصر والاتفاق.. عبدالرزاق حمدالله يضع العالمي في المقدمة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة النصر والاتفاق.. عبدالرزاق حمدالله يضع العالمي في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة النصر والاتفاق.. عبدالرزاق حمدالله يضع العالمي في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لناديه النصر في المباراة التي تجمعه مع الاتفاق، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بمساعدة النيجيري أحمد موسى.

ويملك النصر 30 نقطة من 14 مباراة، متأخرا بنقطة عن الهلال، الذي لعب 14 مباراة كذلك.

في المقابل يملك الاتفاق 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

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