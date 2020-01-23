ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية عمر السومة في مباراة الأهلي والرائد (صورة)

سجل النجم السوري عمر السومة هدفين ليقود نادي الأهلي لقلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الرائد، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد شوط أول سلبي، وضع المغربي محمد فوزير الرائد في المقدمة في الدقيقة 66، لكن عمر السومة تعادل للأهلي في الدقيقة 84.

ولم يمهل السومة لاعبي الرائد كثيرا، وعزز تقدم الأهلي في الدقيقة 85، لينتزع الأهلي ثلاث نقاط مهمة.

ورفع عمر السومة رصيده إلى 11 هدفا، الموسم الحالي، في الدوري السعودي، في المركز الثاني على قائمة الهدافين.

ويتصدر القائمة النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، وفي جعبته 12 هدفا، ثم السومة بـ11 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر وفي رصيده 10 أهداف.

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال 9 أهداف يحتل بها المركز الرابع في قائمة الهدافين، ويأتي بعده مواطنه روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينهو) لاعب الاتحاد وسجل 8 أهداف مع دجانيني تافاريس لاعب الأهلي.

وفيما يلي جدول هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية عبد السومة:

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 12 هدفا.

2. عمر السومة، الأهلي، 11 هدفا.

3. عبدالرزاق حمدالله، النصر، 10 أهداف.

4. كارلوس إدواردو، الهلال، 9 أهداف.

5. رومارينهو (الاتحاد)، ودجانيني تافاريس (الأهلي)، ولكل منهما 8 أهداف.