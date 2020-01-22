كوريا الجنوبية تتخطى أستراليا وتصعد لمواجهة السعودية بنصف نهائي أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

حجز منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي بطاقة التأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري، بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2-صفر، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.

وتقدم دون كا ووم بالهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف زميله لي دونج جيونج الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وتأهل المنتخب الكوري لمواجهة نظيره السعودي في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد المقبل، فيما يخوض المنتخب الأسترالي مباراة تحديد المركز الثالث (المؤهل للأولمبياد) أمام نظيره منتخب أوزبكستان الذي خسر أمام المنتخب السعودي صفر-1.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة إلى منافسات كرة القدم بالأولمبياد المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.