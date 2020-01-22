 رقص واحتفالات في غرفة خلع ملابس المنتخب السعودي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو) – إرم نيوز‬‎

رقص واحتفالات في غرفة خلع ملابس المنتخب السعودي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو)

رقص واحتفالات في غرفة خلع ملابس المنتخب السعودي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نشرت القناة ”الرياضية“ السعودية، فيديو يظهر الاحتفالات التي عمت غرفة خلع ملابس لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي، تحت 23 عاما؛ إثر تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020.

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند؛ إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 / صفر، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد ”راجامانغالا“ في بانكوك.

وجاء هدف الفوز للمنتخب السعودي قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، وسجله اللاعب البديل ناصر العمران، ليهدي بلاده التأهل وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو 2020 بعد نظيره المصري.

ويلتقي المنتخب السعودي، يوم الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

أما المنتخب الأوزبكي، فيلتقي مع الخاسر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم السبت المقبل.

ويتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020 برفقة البطل والوصيف.

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