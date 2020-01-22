نادي الاتفاق السعودي يعلن رسميا التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميا مع المغربي وليد أزارو، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري.

وكانت شركة التسويق الخاصة بوليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي كشفت عن إعارته رسميا للاتفاق السعودي.

وقال الحساب الرسمي للشركة المالكة لحقوق تسويق أزارو عبر تويتر: ”نجمنا وهداف الأهلي وليد أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي. إعارة حتى نهاية الموسم، بالتوفيق يا تورنادو“.

ومن المقرر أن يتقاضى أزارو 600 ألف دولار في الـ 6 أشهر (مدة الإعارة) بينما يحصل الأهلي على 400 ألف دولار مع إلغاء بند أحقية الشراء.

⬜️ أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي ???????? وليد أزارو @walidazaro بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري ???????? @AlAhly pic.twitter.com/rOM028mP6o — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 22, 2020

وغاب أزارو عن المشاركة في آخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهتي طنطا والمقاولون العرب.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، يمكن للأهلي قيد مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تباعا.