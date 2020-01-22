شروط انضباطية توقف مفاوضات نادي النصر السعودي مع عبد المجيد السواط

كشفت تقارير صحفية عن أزمة طفت على السطح في المفاوضات بين نادي النصر السعودي وعبد المجيد السواط، لاعب فريق التعاون، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، فإن إدارة نادي النصر، عرضت على عبد المجيد السواط، لاعب فريق التعاون، عشرة ملايين ريال للتعاقد معه 4 مواسم أي ما يصل إلى نحو 2.5 مليون للموسم الواحد.

وذكرت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي العاصمي، وضعت شروطا انضباطية في العقد للحصول على المبلغ كاملا، الأمر الذي رفضه السواط، الذي اشترط منحه مقدم عقد عام كامل بواقع 2.5 مليون ريال.

من جانبه، أبلغ عبدالله الزهراني وكيل اللاعب إدارة النصر بالمفاضلة بين عرض النادي، والعروض الأخرى المقدَّمة للسواط، في الساعات المقبلة.

جزء من ما قدم السواط في احد مباريات هذا الموسم.. "لاعب النصر القادم" ????. والله اللاعب مخلص للنصر وانتيهنا منه بفظل من الله ، ومن ثم رغبة اللاعب للعودة للرياض والله ينفع بـه.. عبدالمجيد الصليهم ✅

عبدالمجيد السواط ✅

ويـارب تتم الصفقة الاهم بالنسبة لي ولفيتوريا "سلمان المؤشر". pic.twitter.com/qbln23p4Ny — ابنُ،راشـد . (@Il89N) January 18, 2020

وغاب السواط عن تدريبات التعاون الجماعية خلال الأيام الأخيرة، ولم يشارك في مران الجمعة، ليتم استبعاده من مباراة سكري القصيم ضد الصقر الودية، يوم السبت، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن صفوف فريق التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد السواط من أبرز لاعبي خط الوسط في الوقت الراهن؛ إذ لفت الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما كان أحد عناصر الفريق التي حققت إنجازات التعاون، التي كان آخرها الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقب الذي أهل الفريق لمباراة كأس السوبر التي خسرها بصعوبة أمام النصر بطل مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 25 نقطة.