انتفاضة الشباب تهدد قمة الهلال وسط ترقب النصر في الدوري السعودي

ستهدد انتفاضة الشباب الأخيرة استمرار الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يلتقي الفريقان في مباراة قمة بالرياض، يوم السبت المقبل.

لكن قبل حتى أن يخوض الهلال، بطل آسيا، المواجهة فإنه قد يجد نفسه في المركز الثاني خلف غريمه النصر، حامل اللقب.

وتنطلق الجولة، غدا الخميس، لكن النصر سيلعب مع الاتفاق يوم الجمعة وربما يتصدر المسابقة لمدة 24 ساعة على الأقل.

ولدى الهلال 31 نقطة من 14 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني بعد تعادل كل فريق في المباراة الماضية.

وفقد النصر نقطتين بالتعادل 1-1 مع الاتحاد، لكن الهلال استقبل هدفا في الثواني الأخيرة ليتعادل 2-2 مع الفيصلي في مباراة مؤجلة يوم الاثنين الماضي، ويتفوق بهذه النقطة على غريمه في الترتيب.

وكاد الهلال ينفرد بالقمة بفارق ثلاث نقاط، حيث اعتقد أنه سيخرج بالانتصار أمام الفيصلي إذ تقدم 2-1 قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بعد ركلة جزاء من كارلوس إدواردو.

لكن خالم هايلند لاعب ترينيداد وتوباغو أدرك التعادل للفيصلي في نهاية الوقت بدل الضائع ورغم إلغاء الهدف بداعي التسلل في البداية فإن حكم الفيديو المساعد احتسب الهدف.

وستشهد هذه الجولة، التي تمثل ختام النصف الأول من الموسم، مباراة مرتقبة بين الأهلي والرائد على الانفراد بالمركز الثالث.

ويملك الأهلي والرائد 26 نقطة وبفارق خمس نقاط عن القمة لذا سيكون الانتصار مهما للفريق الذي يرغب في مواصلة المنافسة.

وفاز الأهلي 3-1 على أبها في الجولة الماضية بفضل ثنائية السوري عمر السومة، لكن الرائد يعيش حالة من التألق وفاز في آخر خمس مباريات ويحلم بمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وفي ختام الجولة، يوم السبت، سيبحث الاتحاد، صاحب المركز الـ13، عن فوزه الأول في خمس مباريات عندما يستضيف العدالة الذي يأتي في المركز الـ15 وقبل الأخير ولم يحقق أي فوز منذ سبتمبر/ أيلول 2019.