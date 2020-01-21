الكشف عن موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الذي حددته لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعدا لمباراة قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي بين النصر والهلال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فقد تم اختيار يوم الجمعة 20 مارس المقبل موعدا نهائيا للمواجهة المرتقبة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وجاء ذلك بالتزامن مع تحديد موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أعلنتها لجنة المسابقات في اتحاد القدم في 15 مارس المقبل.

وعليه سيكون الفارق 5 أيام بين موعد الديربي ومباراتي الفريقين في كأس الملك، حيث يواجه الهلال نظيره أبها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في حين يحل النصر ضيفا على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقبل مباراتي الكأس والديربي يحل الهلال ضيفا على ضمك 12 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المحلي، بينما يستضيف النصر نظيره الرائد في ذات اليوم لصالح الجولة نفسها.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، التي ستُلعب بدءا من يوم الخميس القادم وعلى مدار اليومين التاليين.

وسيكون أمام الهلال والنصر أسبوع مزدحم وحاسم للغاية في مارس المقبل، إذ سيخوضان 3 مباريات خلال 8 أيام فقط، تبدأ من مباريات الدوري في 12 مارس، مرورا بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 15 مارس، وانتهاء بلقاء ديربي الرياض في 20 من نفس الشهر.