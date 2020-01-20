ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والفيصلي (صورة)

سجل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو هدفا لناديه الهلال في التعادل 2/2 مع مضيفه الفيصلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف إدواردو في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد تدخل من خالد الغامدي على سالم الدوسري.

ولم يكن هدف إدواردو كافيا لفوز الهلال، إذ سجل خاليم هيلاند هدفين للفيصلي لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

ورفع كارلوس إدواردو رصيده إلى 9 أهداف، في المركز الثالث على قائمة الهدافين، مع النجم السوري عمر السومة هداف الأهلي، ويتصدر القائمة النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، وسجل 12 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وسجل 10 أهداف.

ويأتي في المركز الرابع روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد، ودجانيني تافاريس مهاجم الأهلي، ولكل منهما 8 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والفيصلي:

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 12 هدفا.

2. عبدالرزاق حمدالله، النصر، 10 أهداف.

3. عمر السومة (الأهلي)، وكارلوس إدواردو (الهلال)، ولكل منهما 9 أهداف.

4. روماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد)، ودجانيني تافاريس (الأهلي)، ولكل منهما 8 أهداف.