الشباب السعودي يجدد فوزه على الشرطة العراقي ويتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس (فيديو)

تأهل نادي الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس، بعدما جدد فوزه على الشرطة العراقي بنتيجة 1/0، اليوم الإثنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على استاد الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يسجل كريستيان جوانكا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90.

وتأهل الشباب إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 7/0، بعدما فاز النادي السعودي 6/0 في مباراة الذهاب.

ويلعب الشباب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي.

وفي بقية مباريات ربع النهائي، يلعب الإسماعيلي المصري مع مواطنه الاتحاد يوم الجمعة، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي 1/0، ويلعب الرجاء المغربي مع مولودية الجزائر يوم 9 فبراير، والاتحاد السعودي مع أولمبيك آسفي المغربي يوم 15 فبراير.

وفي مباريات الذهاب فاز الإسماعيلي 1/0، والرجاء 2/1، وتعادل الاتحاد 1/1 مع أولمبيك آسفي.