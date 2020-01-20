أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

سجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الأول لنادي الهلال، في المباراة التي تجمعه مع الفيصلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف جيوفينكو في الدقيقة 47، لكن خاليم هيلاند تعادل للفيصلي في الدقيقة 55.
ووقع كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 88.
وعاد خاليم هيلاند وتعادل للفيصلي في الدقيقة 90+2.
د47’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يفتتح التسجيل#الفيصلي 0 : 1 #الهلال#الفيصلي_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/zVeZ6Lj2fF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2020
د55’ هدف للفيصلي! ⚽#هايلاند يسجل التعادل#الفيصلي 1 : 1 #الهلال#الفيصلي_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/HFowVo3Nq3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2020
د88’ هدف للهلال! ⚽#إدواردو يضيف الثاني#الفيصلي 1 : 2 #الهلال#الفيصلي_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/j1TWLvOlx7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2020
د90+2’ هدف للفيصلي! ⚽#هايلاند يسجل التعادل#الفيصلي 2 : 2 #الهلال#الفيصلي_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/47FoyBSWZ9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2020
ويملك الهلال 30 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويتقدم بفارق الأهداف عن النصر، الذي لعب 14 مباراة، في حين يملك الفيصلي 20 نقطة من 13 مباراة، في المركز التاسع.