 أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 2/2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الأول لنادي الهلال، في المباراة التي تجمعه مع الفيصلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف جيوفينكو في الدقيقة 47، لكن خاليم هيلاند تعادل للفيصلي في الدقيقة 55.

ووقع كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وعاد خاليم هيلاند وتعادل للفيصلي في الدقيقة 90+2.

ويملك الهلال 30 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويتقدم بفارق الأهداف عن النصر، الذي لعب 14 مباراة، في حين يملك الفيصلي 20 نقطة من 13 مباراة، في المركز التاسع.

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