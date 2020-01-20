أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الهلال يملك 30 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويتقدم بفارق الأهداف عن النصر، الذي لعب 14 مباراة، في حين يملك الفيصلي 20 نقطة من 13 مباراة، في المركز التاسع.