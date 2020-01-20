 أنيس البدري: انضمامي لنادي الاتحاد السعودي جاء بعد استشارة يوسف البلايلي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أنيس البدري: انضمامي لنادي الاتحاد السعودي جاء بعد استشارة يوسف البلايلي (فيديو)

أنيس البدري: انضمامي لنادي الاتحاد السعودي جاء بعد استشارة يوسف البلايلي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف التونسي أنيس البدري، اللاعب المنضم حديثا لصفوف نادي الاتحاد السعودي، على أنه استشار عددا من زملائه في الدوري السعودي قبل انضمامه للعميد.

وانضم اللاعب التونسي للنمور خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قادما من الترجي التونسي.

وقال البدري، خلال تصريحاته لبرنامج ”الدوري مع وليد“، مساء الأحد: ”هذه أول مرة لي في السعودية، سعيد للغاية لتواجدي هنا، وأود أن أشكر جمهور الاتحاد الكبير، وإن شاء الله نفوز بكثير من المباريات، وكذلك أشكر الترجي ورئيسه حمدي المدب وجمهور الكبير“.

وأضاف: ”تواصلت مع يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة، وسعد البقير لاعب أبها، وسألتهما عن الدوري السعودي حتى أتعرف على الدوري أكثر، فأنا أعرف أنه دوري جيد، الآن أنا في الاتحاد، ناد كبير، أتمنى أن أكون له إضافة“.

وتابع: ”الاتحاد مر بفترة غير جيدة، وهناك 3 أو 4 لاعبين انضموا حديثا، إن شاء الله نحقق الانتصارات معا“.

واختتم: ”أشكر جمهور الاتحاد، هو جمهور كبير وأنا أحبه، إن شاء الله سأكون إضافة للفريق وأسجل عديد الأهداف“.

يذكر أن الفريق السعودي ضم ثلاث صفقات أخرى بخلاف لاعبي الترجي، إذ تعاقد مع ليوناردو جيل، برونو أوفيني، بجانب استعارة محمد الثاني.

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