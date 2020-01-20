نادي الهلال السعودي يسعى لشراء عقد صالح الشهري من الرائد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي بدأت إجراءات تمديد عقد اللاعب صالح الشهري، المعار من قبل نادي الرائد، حيث كان اللاعب قد جدد تعاقده مع ناديه قبل الانتقال للزعيم.

وقدم الشهري إلى الهلال بنظام الإعارة من نادي الرائد، بعد تألقه اللافت معهم في الموسم الماضي، حيث كان اللاعب السعودي الأكثر تسجيلا بـ8 أهداف في الدوري، وأثبت جديته وأحقيته بالهلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الاثنين، فإن إدارة الهلال تسعى لشراء ما تبقى من عقد اللاعب الذي جدد عقده مع ناديه قبل انتقاله بنظام الإعارة لموسم واحد للنادي العاصمي.

وتأتي التحركات الهلالية بطلب من الروماني رزافان لوشيسكو، مدرب الفريق، الذي طالب باستمرار الشهري الموسم المقبل، حيث بات يعتمد عليه بشكل كبير في خط الهجوم إلى جانب المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وكان الشهري قد أبهر الجميع بعد قيادته الهلال للتأهل لنصف نهائي كأس الملك على حساب الاتفاق، بتسجيله هدفي الفوز.

وواصل صالح إثبات تميزه بثنائية، وصلت به إلى الهدف رقم 7 في 464 دقيقة مع الهلال، بمعدل هدف كل 66 دقيقة.

وتعتبر مشاركة الشهري ضد الاتفاق كأساسي مع الفريق هي الخامسة هذا الموسم، حيث تمكن من التسجيل في 4 منها أمام الاتفاق (مرتين) والفيصلي والفتح، فيما لم يسجل أمام عرعر.

وفي اللقاء، لمس صالح الكرة 33 مرة، وسدد 4 كرات 3 منها على الشباك، وصنع فرصتين للتسجيل، مع 3 التحامات هوائية نجح فيها جميعا، بالإضافة لقيامه بعرضية واحدة صحيحة، وكان الأفضل في اللقاء.

ويلتقي الهلال، مساء اليوم الاثنين، أمام الفيصلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين إذ سيقام على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ويتخوف فيه الهلاليون من حصول أي من ياسر الشهراني وغوستافو كويلار على أي بطاقات حتى لا يغيب أحدهما عن المباراة المقبلة ضد الشباب.

الهلال يحتل المركز الأول مع النصر برصيد 30 نقطة لكل منهما. وفوز الهلال اليوم سيمنحه الانفراد بالصدارة، فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.