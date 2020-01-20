توقف مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع أيوب الكعبي بسبب أزمة بريغوفيتش

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تحتاج إلى نحو 30 مليون ريال لفسخ عقد الصربي ألكسندر بريغوفيتش، مهاجم الفريق، من أجل التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، الذي توقفت المفاوضات معه لحين الوصول إلى حل مع بريغوفيتش.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، اليوم الاثنين، فإن إدارة النادي فشلت في إحضار عقد احترافي له للعب في أوروبا، حيث يرغب نادي بشكتاش التركي في التعاقد معه بالمجان ودون أي مقابل لإدارة الاتحاد.

وكان اللاعب قد غادر المملكة مدة أسبوع بطلب من وكيله الموجود في اليونان من أجل عرض خدماته على الأندية هناك، لكنه لم يوفق في الحصول على أي عرض مناسب.

في المقابل، أكد أحمد دياب، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أن القرارات الفنية متروكة للمدرب، وقال: ”الإدارة تتناقش معه في أدق التفاصيل وتساعد على تقوية الجوانب الناقصة في الفريق، ولا نستطيع الحديث عنها الآن حتى تتم“.

وأضاف: ”لا تصدقوا شيئا مما ينشر، حتى يصدر رسميا من خلال المركز الإعلامي خصوصا، الأنباء المنتشرة في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع أسماء معينة، وإلغاء عقود بعض اللاعبين، إضافة إلى تضارب الأخبار حول آراء المدرب الهولندي تين كات في بعض اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا“.

وتعاقد الاتحاد مع بريغوفيتش البالغ من العمر 29 عاما، في يناير 2019، بعقد لـ4 مواسم ونصف، (حتى يونيو 2023) قادما من نادي باوك اليوناني.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن بريغوفيتش شارك مع الاتحاد في 12 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي، بواقع 10 في الدوري السعودي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل فيها جميعها هدفا وحيدا وصنع 3.

وأكمل بريغوفيتش 27 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق، سجل فيها 12 هدفا وصنع 5.

ويملك الاتحاد 14 نقطة فقط من 14 مباراة في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر، وودع من دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الفتح، كما تعادل على ملعبه مع أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.