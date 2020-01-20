التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم في الدوري السعودي

يصطدم نادي الهلال بنظيره الفيصلي، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة ال12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكان نادي الهلال في مباراته الماضية قد انتصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما سقط الفيصلي في مباراته الأخيرة في فخ الهزيمة أمام الرائد بهدف نظيف.

يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة، من 13 مواجهة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة.

وعلى الجانب الآخر، يظهر فريق الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، من 13 مباراة، حيث فاز في 6 وخسر 5 لقاءات، وتعادل مرتين.

تشكيل الهلال المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، عبدالله الحافظ ، ياسر الشهراني

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: غوميز، سالم الدوسري، أندريه كاريلو

تشكيلة الفيصلي:

حارس المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي – إيجور روسي – رافائيل سيلفا – خالد الغامدي

الوسط: كاليم هايلاند – رولي بونيفاسيا – لويزينهو – يوسف الجبلي – خالد الكعبي

الهجوم: ويليام دي أوليفيرا

موعد مباراة الهلال والفيصلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق بلال علام.