رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فناربخشة

أبدى إرسون يانال المدير الفني لفناربخشه التركي اهتمامه بالبرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السعودي الذي أكد سعادته بالدفاع عن ألوان قطب جدة.

ونقلت صحيفة ”فاناتيك“ التركية عن رومارينيو قوله يوم الأحد ”فناربخشه ناد كبير للغاية. يهتمون بي لكن ليس هناك أي عرض رسمي. لا نعرف متى سيصل هذا العرض لكني سعيد في جدة مع الاتحاد“.

وخاض رومارينيو لاعب الجيش القطري السابق 1427 دقيقة في 16 مباراة مع الاتحاد وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفين وبات هدافا للفريق.

ويستمر عقد رومارينيو مع ”العميد“ حتى عام 2022 وتبلغ قيمته المالية في سوق الانتقالات حاليا نحو 5.5 مليون يورو.

وسبق للمهاجم البرازيلي البالغ عمره 29 عاما اللعب لأندية الجزيرة الإماراتي والجيش القطري وباوليستا وساو بيرنادو وأتلتيكو براغانتينو في البرازيل.

وجدد المهاجم البرازيلي عقده مع الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لمدة موسمين لينتهي عقده الجديد في 2022.

وكان المهاجم البرازيلي وقع للاتحاد في صيف 2018 قادما من صفوف الجزيرة الإماراتي، لمدة موسمين تحت إدارة نواف المقيرن، رئيس النادي السابق.

ويحتل رومارينيو حاليا المركز الرابع في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ثمانية أهداف.