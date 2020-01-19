تقارير: نادي النصر السعودي يستعد لضم لاعب الهلال السابق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن الإدارة تجهز لصفقة ستكون حديث النصراويين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الصفقة تتمثل في انتقال اللاعب عبدالعزيز الدوسري لاعب الهلال السابق والفيصلي الحالي إلى نادي النصر.

وعبدالعزيز الدوسري بدأ حياته في نادي الهلال وهو من جيل نواف العابد، وسلمان الفرج، وكان لاعبًا أساسيًا في صفوف الزعيم قبل أن تداهمه الإصابة التي أبعدته عن الفريق.

من جهة أخرى، قالت صحيفة الرياضية أن إدارة النصر قد اتفقت مع نظيرتها في الشباب على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالمجيد الصليهم، مقابل تنازلها عن المدة المتبقية من عقد عبدالله العويشير ”.

ونفت مصادر في نادي النصر دخول الإدارة في مفاوضات مع لاعب التعاون عبدالمجيد السواط، حيث كشفت تقارير فضائية عن اقتراب اللاعب من الاتحاد.