إعلامي سعودي: الدوري والكأس هذا الموسم لنادي الهلال (فيديو)

توقع الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، المعروف بانتمائه لنادي النصر السعودي، أن يتوج الهلال ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المريسل: ”أقول للنصراويين وأيضا لأبها وجمهور الفتح أحمدوا الله لو حققتم المركز الثاني الدوري والكأس للهلال، أبها ولا الفتح منجز تاريخي يوصلوا لدور الأربعة ولا تحلموا تلعبوا النهائي ولكن أمام الهلال انسوا“.

وأضاف: ”الفريق الوحيد اللي يقدر على الهلال في ظل وجود الظروف الطبيعية، اللي ما يكون فيه أخطاء تقديرية والفار يتدخل صح ومباراة عادية بين الطرفين“.

عبدالعزيز المريسل: الدوري و الكأس لنادي الهلال

الحصاد الرياضي pic.twitter.com/XxMHDLt9Bk — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) January 17, 2020

ونجح النصر في التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي حمدالله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، سيواجه النصر الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في الدور نصف النهائي بكأس الملك.

وتتنافس فرق أبها والفتح والوحدة والأهلي، للحاق بفريقي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام، يوم السبت، آخر مباراتين في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويستضيف في المباراة الأولى فريق أبها الأول لكرة القدم، نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي المباراة الثانية يستضيف الوحدة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، بعد أن بلغ ربع النهائي بشق الأنفس بعد فوزه على الرائد بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

هذا وسيواجه الفائز من المباراة الأولى فريق الهلال في نصف النهائي، فيما يواجه الفائز في الثانية فريق النصر في ذات الدور.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، وذلك بعد خوضه 13 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 3، وهزم في واحدة.