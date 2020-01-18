صحيفة فرنسية: كارلوس إدواردو قد يرحل عن صفوف نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي، قد يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة؛ بسبب عدم التفاهم بين الطرفين على تجديد التعاقد وابتعاد اللاعب عن القائمة الآسيوية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن الرباعي الأجنبي الآسيوي في صفوف الهلال للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا سيكونون نفس اللاعبين الذين شاركوا في نهائي النسخة الماضية، وهم: جيوفينكو وكاريلو وغوميز والكوري هيونغ سوو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”soccerlink“، فقد أشارت إلى أن مشوار إدواردو مع ”الزعيم“ قد ينتهي قريبًا، خاصة مع قرب نهاية عقده في يونيو 2020، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير أضافت أن وكيل اللاعب يبحث عن نادٍ يمكنه شراء المتبقي من عقد اللاعب البرازيلي؛ من أجل خوض تجربة جديدة لم تتحدد وجهتها حتى الآن.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب وافق على تجديد تعاقده مع الهلال بعد طلب الإدارة بقاءه رفقة الفريق خلال الفترة المُقبلة، إلا أن المفاوضات توقفت.

صحيفة ”الرياضية“ قالت إن الخلاف بين الإدارة ووكيل اللاعب يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط.

اللاعب البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

وفي صيف عام 2015، انضم اللاعب البرازيلي إلى نادي الهلال، وفي أول مباراة له مع النادي السعودي، في 12 أغسطس 2015، سجل هدف الفوز الوحيد ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2015 على ملعب لوفتس رود.

وفي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 تعرض إدواردو إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي، ما أدى إلى انتهاء موسمه بشكل كامل مع الهلال.

وفي أول مباراة رسمية له لموسم 2018–2019، سجل وصنع هدفي الفوز 2–1 على الاتحاد في كأس السوبر السعودي، ليتّوج فريقه بلقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه.

كما أصبح إدواردو الهداف التاريخي للاعبي الهلال الأجانب، حيث استطاع الوصول لهدفه رقم 71 حتى الآن، متغلبًا على اللاعب البرازيلي السابق تياجو نيفيز الذي أحرز 59 هدفًا خلال مسيرته مع الهلال.

من ناحية الألقاب، فقد حقق مع الهلال لقبي دوري سعودي، ولقبا وحيدا لكأس السوبر المحلي، ولقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر من كأس ولي العهد، بجانب دوري أبطال آسيا 2019.

وخلال الموسم الحالي، شارك إدواردو في 15 مباراة بمختلف البطولات، سواء في الدوري المحلي أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية في قطر 2019، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع آخر.