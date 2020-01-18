منتخب السعودية يلدغ تايلاند ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على منتخب تايلاند، مستضيف البطولة، في ربع النهائي، اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدف التقدم للأخضر السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وينتظر المنتخب السعودي في نصف النهائي، الأربعاء، الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان، التي تلعب غدا الأحد.

وفي مشواره إلى نصف النهائي تغلب المنتخب السعودي على اليابان 2/1، ثم تعادل سلبيا مع قطر، قبل أن يتغلب 1/0 على سوريا، واليوم 1/0 على تايلاند.

وتستكمل مباريات ربع النهائي عندما يلعب منتخب سوريا مع أستراليا اليوم السبت، في حين يلعب منتخب الإمارات مع أوزبكستان، والأردن مع كوريا الجنوبية غدا الأحد.