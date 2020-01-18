جدل في السعودية بعد تشبيه مسؤول بنادي أبها لاعبين بـ“الطعمية والمنسف“ (شاهد)

تسبب عبدالعالي الحربي، نائب رئيس نادي أبها السعودي، بجدل واسع، بعدما نشر تغريدة اعتبرت مسيئة للاعب المصري أحمد مصطفى المنتقل من أبها إلى العدالة، وتعاقد أبها مع الأردني معاذ عفانة من العروبة.

وكتب عبدالعالي الحربي عبر حسابه في ”تويتر“ ”وداعا للطعمية.. مرحبا ألف للمنسف“.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامج الدوري مع وليد، تعليقا على تغريدة نائب رئيس أبها: ”تغريدة الحربي لم تُفهم، ربما الكثير فسرها بعيدا عن حقيقتها، اللي خلى الربط أن اللاعب الأردني معاذ عفانة جاء بديلا للاعب المصري أحمد مصطفى، فحدث الربط بين تغريدة الحربي واللاعب أحمد مصطفى“.

وأضاف الفراج ”يفترض أن تخرج (عبدالعالي الحربي) وتوضح أن اللاعب أحمد مصطفى ليس المقصود، أو تضع صورة لك مع اللاعب كنوع من التلطيف، لازم يظهر نادي أبها بشكل راقٍ، ولازم يظهر الناس الذي يعملون فيه أنهم راقيين“.

من جهته قال اللاعب أحمد مصطفى: ”دي كانت فترة في حياتي وانتهت، أكن لهم كل الاحترام، سواء كتب تغريدة مش كويسة أو أي حد غلط فيا، أفوض أمري لربي، أنا لا أكره أبها، بالعكس، أشكر نادي العدالة، لأنه تجرأ وسجلني، لم يبدر مني أي شيء تسيء لنادي أبها“.

واعترف أحمد مصطفى، أن شكوى نادي الاتحاد منعته من المشاركة خلال الفترة الماضية، وقال بعد مباراة العدالة مع النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: ”إدارة العدالة دعّمت الفريق بشكل قوي في الفترة الشتوية، والجهاز الفني على أعلى مستوى بقيادة ناصيف البياوي“.

وأوضح اللاعب المصري ”الاحتجاج الأول للاتحاد على مشاركتي كلاعب مواليد مع أبها، تم رفضه وكذلك الاستئناف، وبسبب ذلك تغيبت عن المشاركة فترة تعدت الشهر“.

يشار إلى أن نادي أبها، الصاعد حديثا، يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب وفي رصيده 30 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد النصر لكن من 14 مباراة.

وداعاً للطعمية ..

مرحباً الف للمنسف .. ❤️???? — عبدالعالي الحربي (@391Alharbi) January 9, 2020

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يرد على تغريدة نائب رئيس نادي #أبها: يفترض من أي مسؤول عن فريق أن يتعامل مع الناس بطريقة راقية. pic.twitter.com/AiljeLMDZ0 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 17, 2020