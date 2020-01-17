 نيجريدو مهاجم النصر الإماراتي يدخل تاريخ كأس الخليج العربي بتسجيل أسرع هدف (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نيجريدو مهاجم النصر الإماراتي يدخل تاريخ كأس الخليج العربي بتسجيل أسرع هدف (فيديو)

نيجريدو مهاجم النصر الإماراتي يدخل تاريخ كأس الخليج العربي بتسجيل أسرع هدف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

دخل الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق النصر الإماراتي تاريخ بطولة كأس الخليج العربي من أوسع أبوابه.

ونجح نيجريدو في تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي.

واستلم نيجريدو الكرة الطولية وسدد بين أقدام ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في الثانية السابعة، معلنا تقدم فريقه.

ويلتقي النصر نظيره شباب الأهلي دبي، على ملعب زعبيل بالوصل، في نهائي كأس الخليج العربي.

جدير بالذكر أن النصر يبحث عن لقبه الثاني في بطولة كأس الخليج العربي، بينما يريد شباب الأهلي الكأس الخامس في تاريخه.

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