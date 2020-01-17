هدف مباراة النصر والعدالة: عبدالرزاق حمدالله يتقدم للعالمي (فيديو)

تقدم عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك العدالة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز حمدالله هدفه من متابعة لعرضية زميله، في شباك الخصم.

النصر تأهل للدور الحالي بعد الفوز على ضمك بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دور الـ16.

بينما تأهل العدالة على حساب الشعلة بهدفين دون رد في المرحلة ذاتها.