مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاما (شاهد)

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، وذلك مع ختام مباريات الدور الأول يوم الخميس.

وأقيمت يوم الخميس مباراتان ضمن المجموعة الرابعة، لتتضح معالم المواجهات الأربع في الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخبا الإمارات والأردن إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تقام في تايلاند، الخميس.

وتعادل منتخب الإمارات 1/1 مع الأردن، ليرتفع رصيد كل منهما إلى 5 نقاط، في حين كانت الصدارة للإمارات.

وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات دور ربع النهائي للبطولة وفق ما أعلنه الاتحاد الآسيوي:

السعودية – تايلاند

السبت 18 كانون الثاني/يناير

نجح منتخب السعودية في التربع على صدارة المجموعة الثانية بعدما جمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليابان 2-1 ثم تعادل مع قطر 0-0 قبل أن يفوز في الجولة الثالثة والأخيرة على سوريا 1-0.

في المقابل حصلت تايلاند على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فازت على البحرين 5-0 قبل أن تخسر أمام أستراليا 1-2 لكنها خطفت التعادل في الجولة الثالثة والأخيرة مع العراق 1-1.

أستراليا – سوريا

السبت 18 كانون الثاني/يناير

تربع منتخب أستراليا على صدارة المجموعة الأولى في الدور الأول بعدما جمع 5 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل في الجولة الأولى مع العراق 1-1 وفاز في الجولة الثانية على تايلاند المضيفة 2-1 قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة مع البحرين 1-1.

أما منتخب سوريا فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية بمجموع 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع قطر 2-2 قبل أن يفوز على اليابان 2-1 لكنه خسر في الجولة الثالثة أمام السعودية 0-1.

كوريا الجنوبية – الأردن

الأحد 19 كانون الثاني/يناير

كان منتخب كوريا الجنوبية الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حيث فاز على الصين 1-0 وعلى إيران 2-1 وعلى أوزبكستان 2-1.

أما المنتخب الأردني، فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف خلف الإمارات المتصدرة، حيث فاز على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل مع فيتنام 0-0 ومع الإمارات 1-1.

الإمارات – أوزبكستان

الأحد 19 كانون الثاني/يناير

نجح منتخب الإمارات في الفوز بصدارة المجموعة الرابعة بعدما جمع 5 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل في الجولة الأولى مع فيتنام وصيفة حامل اللقب 0-0، قبل أن يفوز على كوريا الشمالية 2-0 ثم تعادل في الجولة الأخيرة مع الأردن 1-1.

من جهته حصل منتخب أوزبكستان على المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام إيران، حيث تعادل في المباراة الأولى مع إيران 1-1 قبل أن يفوز في الجولة الثانية على الصين 2-0 ثم خسر بمباراته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية 1-2.