تقارير: صفقة تبادلية بين ناديي النصر والشباب ”الصليهم مقابل العويشير“

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الشباب السعودي مع نظيرتها في النصر لاتفاق بشأن بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم، الذي يستهدف ”العالمي“ ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“، فإن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفقت مع نظيرتها في النصر برئاسة صفوان السويكت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم، مقابل تنازل الإدارة النصراوية عن حارس المرمى عبدالله العويشير، الذي لا يتواجد مع الفريق بشكل أساسي.

فيما أوضحت صحيفة ”الرياض“، أن هذه الخطوة من جانب نادي الشباب تأتي، مع دخول الحارس التونسي فاروق بن مصطفى فترة ستة الأشهر، وبالتالي احتمالية مغادرته نادي الشباب في أي وقت، ما جعل الشبابيين يجرون محاولاتهم لكسب العويشير والاستفادة من انتهاء عقد الصليهم.

وينتهي عقد الصليهم مع الشباب بنهاية الموسم الحالي، إذ يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي، على أن ينتقل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

إدارة الشباب كانت رفضت طلب الصليهم بالرحيل خلال الأيام الماضية إذ لم يصل اللاعب مع إدارة ناديه لأي اتفاق حتى الآن، وبالتالي اقترب من الرحيل مجانا.

ويسعى ناديي النصر والأهلي للحصول على خدمات الصليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبة البلطان للاستفادة من اللاعب قبل نهاية عقده، ببيعه مقابل 5 ملايين ريال.

يُذكر أن عبد المجيد الصليهم يحق له يوم الـ25 من يناير الحالي، التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.