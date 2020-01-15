حقيقة انتقال عبدالله الحمدان نجم الشباب إلى نادي الهلال السعودي

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، ما تردد من تقارير عن قرب انتقال عبدالله الحمدان، هداف الفريق، إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، كشف، مساء الثلاثاء، اقتراب انتقال الحمدان إلى الهلال، في صفقة تقدر بقيمة 20 مليون ريال.

وقال المسعود في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبدالله الحمدان الوطنية.. وذهب يختلق الشائعات حول نية الشباب التنازل عنه، وهو أمر مستبعد من قبل الإدارة الشبابية.. وطرح غير مستغرب من بعض من ابتلي بهم الوسط الإعلامي“.

واعتبر مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أن البعض يستغل تواجد الحمدان مع المنتخب الأولمبي، المشارك في كأس أمم آسيا بتايلاند، لترويج هذه الشائعات.

للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبدالله الحمدان الوطنية .. وذهب يختلق الشائعات حول نية #الشباب التنازل عنه ..

وهو أمر مستبعد من قبل الإدارة الشبابية .. وطرح غير مستغرب من بعض من ابتلي بهم الوسط الإعلامي..! — أحمد المسعود (@Ahmad_AlMasoud) January 14, 2020

يذكر أن الحمدان، البالغ من العمر 20 سنة، تدرج في مختلف الفئات السنية بنادي الشباب، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي.

ونجح الحمدان في تسجيل هدفين خلال 8 مباريات في الدوري، الموسم الحالي، ومثلهما في البطولة العربية.

وسبق للنجم الشاب، أن خاض تجربة احترافية في إسبانيا، وبالتحديد في الفئات السنية لفريق سبورتنغ خيخون، عندما انضم إليه في يناير 2018 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حيث سجل 4 أهداف.