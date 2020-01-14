غروس مدرب النادي الأهلي السعودي: سنضم لاعبين ولسنا بعيدين عن الصدارة

أبدى كريستيان غروس المدير الفني للأهلي السعودي رضاه عن التعاقد مع البوسني ماركو مارين الذي صنع هدفا في ظهوره الأول مع الفريق، وأكد أن يود التعاقد مع لاعب أو لاعبين آخرين.

وسجل المهاجم السوري عمر السومة هدفين ليقود الأهلي للفوز 3-1 على أبها والصعود للمركز الثالث في الدوري يوم الاثنين.

وكان الأهلي مطالبا برد فعل قوي بعد هزيمتين متتاليتين من الشباب والهلال واحتاج إلى 20 دقيقة ليضعه دجانيني تافاريس في المقدمة بلمسة رائعة حول بها تمريرة عرضية لكن أبها تعادل سريعا عبر إيما أندرياتسيما لاعب مدغشقر من ضربة رأس بعد ست دقائق.

وحسم السومة الانتصار بهدفين متتاليين من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ثم بضربة رأس متقنة قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق.

وقال غروس لبرنامج ”في المرمى“ على قناة العربية: ”الأهلي يتحسن ببطء. والسومة كان يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية بعد الإصابة ونأمل أن نراه بكامل لياقته وأن يعمل مع دجانيني سوياً لأنهما يتطلعان للعب سويا والتألق معا“.

واعتبر المدير الفني السابق للزمالك المصري أن مباراة أبها الأفضل له بعد عودته لقيادة الأهلي، موضحا “ مباراتنا أمام أبها كانت الأفضل منذ عودتي. نتطلع للفوز بالألقاب وليس المنافسة فقط خاصة أننا لسنا بعيدين عن المركز الأول.

”وجود سبعة محترفين أجانب عدد كبير ويكفي خمسة لاعبين فقط لأن العدد الأنسب بالنسبة لي لكن الدوري السعودي تطور. أفضل أن أجلب لاعبين مميزين في جميع مراكز الفريق وليس الدفاع فقط. أفضل العمل مع 25 لاعبا ونتطلع لإعارة بعضهم“.

وعن سلمان المؤشر قال غروس ”لا أعلم عن أي عروض قدمت لسلمان المؤشر ولا أعتقد بأني أستطيع رؤيته يغادر الفريق. نعمل على تصحيح الأمور لأن الإدارة الحالية ترغب باستعادة أمجاد الأهلي“.