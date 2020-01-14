تقارير: تين كات يصدم إدارة نادي الاتحاد السعودي برأيه في اللاعب محمد الثاني

كشفت تقارير أن مدرب نادي الاتحاد السعودي، تين كات، أعرب عن ضيقه الشديد من ضعف الإمكانات الفنية للاعب الجديد محمد الثاني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الثلاثاء، نقلا عن ما وصفته مصادرها الخاصة، فقد اعتبر تين كات أن اللاعب محمد الثاني يفتقد لأبسط أبجديات كرة القدم ولا يملك أي مقومات تؤهله لتمثيل فريق كبير مثل الاتحاد.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن عن التعاقد مع محمد الثاني في الـ 7 من يناير الجاري، قادماً من الفيصلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما لم يشارك ”الثاني“ مع الفيصلي في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة فقط، من 14 مباراة خاضها هذا الموسم، بينما يبدو المدرب الهولندي هينك تين كات مهددا بالرحيل ما لم تتحسن النتائج سريعا، خاصة أن ”الإتي“ ليس ببعيد عن ثلاثي الهبوط ، الفتح (9 نقاط)، العدالة (9 نقاط)، ضمك (8 نقاط).

ونتيجة للصورة المتذبذبة التي كان عليها أداء الفريق في الموسم الجاري، شرعت الإدارة في جلب صفقات بمختلف المراكز.

حيث تم التعاقد مع الجناح محمد الثاني على سبيل الإعارة من فريق الفيصلي، ليدعم الحلول الهجومية في قائمة المدرب تين كات.

محمد الثاني الذي يكمل عامه الـ23 الشهر الجاري، قدم مستويات مميزة مع الفيصلي، إذ يتميز بالسرعة والانطلاقات والمراوغات.

أيضا التدعيم جاء على مستوى خط الوسط بالتعاقد مع فيرناندو جيل، اللاعب الأرجنتيني القادم من روزاريو سنترال، أملا في إيجاد الربط المناسب بين الوسط والهجوم.

أما الدفاع، فكان أولوية للعميد في انتقالات الشتاء، خاصة أن شباك الفريق استقبلت 24 هدفا، من بين أسوأ الدفاعات بين أندية الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وبرحيل المغربي مروان دا كوستا قبل أسابيع، يبقى تدعيم الدفاع أولوية للإدارة الاتحادية، وهو ما تم بمدافع صاحب خبرات في الكرة السعودية، برونو أوفيني الذي سبق له أن دافع عن ألوان النصر، وبالتالي لن يحتاج لفترة من أجل التأقلم.