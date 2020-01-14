تقارير: النادي الأهلي السعودي يفاوض الصربي فلادان ميلويفيتش لخلافة جروس

كشفت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي السعودي، يتفاوض حاليا مع الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب رد ستار الصربي، لخلافة السويسري كريستيان جروس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة mozzartsport، فإن ميلويفيتش تلقى عرضا من النادي الأهلي السعودي، لخلافة جروس بعد تذبذب نتائج ”الراقي“ معه مؤخرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الأهلي، ترى في ميلويفيتش، الشخص المثالي لقيادة الفريق، بدلا من جروس، الذي توجد تحفظات كبيرة على أسلوب لعبه في المباريات.

وأوضحت أن الأهلي، يواجه منافسة كبيرة من فريق التعاون، للتعاقد مع المدير الفني الصربي.

وفي عام 2011، تولى ميلويفيتش، تدريب فريق ”Javor-Matis“ الصربي، إلا أنه لم يبق معه سوى شهرين فقط قبل أن تتم إقالته.

وخلال صيف 2012، وقع مع فريق ”Cukaricki“ الصربي، واستمر معه 3 سنوات كاملة، قبل الرحيل إلى أومونيا نيقوسيا القبرصي.

واستمر المدرب الصربي مع أومونيا لمدة عام، قبل الانتقال إلى بانيونيوس اليوناني في صيف 2016.

وجاءت أكبر نقلة في مسيرة ميلويفيتش التدريبية، عندما عاد إلى رد ستار الصربي، ليقود هذه المرة الفريق الأول، وذلك في صيف 2017، حيث استمر معه حتى ديسمبر 2019، عندما تم فسخ العقد.

وطوال مسيرته التدريبية، حصل ميلويفيتش على 3 بطولات، منها الدوري الصربي مرتين مع رد ستار، والكأس مرة مع ”Cukaricki“.

يذكر أن فلادان ميلويفيتش، كان أحد المرشحين لقيادة الهلال، في الصيف الماضي، قبل التعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو، إلا أنه رفض العرض، بحجة رغبته في البقاء وقتها مع رد ستار الصربي.