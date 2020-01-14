نادي الهلال يستقر على رباعي دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قد اعتمد أسماء الرباعي الأجنبي الذي سيعتمد عليه بدوري أبطال آسيا مع انطلاق منافسات النسحة الجديدة.

وينوي المدرب الروماني، الاعتماد على نفس الرباعي الذي اعتمد عليه خلال النسخة الأخيرة، والتي حقق الهلال لقبها على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن لوشيسكو سيعتمد على الفرنسي بافيتيمبي غوميز والكوري الجنوبي جانغ هيون سو والبيروفي أندري كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وتسمح لوائح بطولة دوري أبطال آسيا بالاعتماد على 4 أجانب فقط لكل فريق على أن يكون بينهم لاعب آسيوي.

وينافس الهلال في مجموعة تضم أندية شباب الأهلي دبي وباختاكور والفائز من ”تشيناي الهندي – الرفاع العربي البحريني – خراسان الإيراني – والسيلية القطري“.

وشارك الهلال في كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر، وحقق المركز الرابع.