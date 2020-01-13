الترجي يوافق على انتقال أنيس البدري لنادي الاتحاد السعودي

وافق نادي الترجي الرياضي التونسي على رحيل لاعبه الدولي أنيس البدري للانضمام إلى الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الصحافي التونسي نزار حنيني ما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية حول توصل الطرفين لاتفاق حول الصفقة.

وغرد نزار حنيني: ”الدولي التونسي أنيس البدري وممثله هما حاليا على متن الطائرة للانضمام إلى فريق الاتحاد. إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، اللاعب سيخضع للفحص الطبي الذي يسبق توقيعه للنادي السعودي لعامين ونصف“.

وأعلن النادي التونسي عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب غاب عن التدريبات، اليوم الإثنين، دون ذكر سبب غيابه.

ويسعى الاتحاد لتعديل حظوظه في الدوري السعودي بتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضم لاعبين بارزين، بينهم البدري.

وفي آخر مباراة، فرض الاتحاد المتعثر التعادل بهدف لمثله على مستضيفه النصر حامل لقب الدوري السعودي في مباراة قمة، يوم الجمعة الماضي.

وهذا التعادل الثالث للنصر في 14 مباراة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بعدما تعادل للمرة الثانية هذا الموسم.