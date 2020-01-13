عبدالمجيد الصليهم على رادار ناديي النصر والاتحاد.. والشباب يحدد قيمة الاستغناء عن باقي عقده

كشفت تقارير صحفية عن تلقي عبدالمجيد الصليهم، نجم نادي الشباب السعودي، عرضين من النصر والاتحاد لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة الشباب وضعت 5 ملايين للتنازل عن قيمة العقد المتبقية للاعب.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن الصليهم لم يوقِّع لأي نادٍ على الرغم من اهتمام فريقَي النصر والاتحاد بكسب خدماته.

وأوضحت أن اللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادٍ قبل 25 يناير الجاري، الذي يصادف دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع النادي العاصمي، والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى موافقة فريقه الأصلي.

وكان الصليهم رفض عرض فريقه الشباب تجديد عقده، وأبدى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وشددت الصحيفة على أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، حدد مبلغ خمسة ملايين لبيع الفترة المتبقية من عقد الصليهم لأي نادٍ يرغب في كسب خدمات اللاعب الدولي السابق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

الصليهم البالغ من العمر 25 عاما، يعد أحد أبناء نادي الشباب، حيث بدأ اللعب في صفوف الفريق الأول بدءا من عام 2013.

وخرج اللاعب في تجربة احترافية لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة من يناير إلى يونيو 2018، مع فريق رايو فاليكانو الإسباني، ضمن الاتفاقية الموقعة في ذلك الوقت بين الهيئة العامة للرياضة والرابطة الإسبانية المحترفة.

ومع الليوث، لعب الصليهم، 106 مباريات بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف حتى الآن، كما انضم إلى منتخب السعودية في وقت سابق، وشارك معه في لقاءين دوليين.