نادي الهلال السعودي يسعى لتجديد عقد استثمار ملعب ”محيط الرعب“

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل لإنهاء إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود بالرياض لتمديد عقد استثمار ملعب الجامعة ”محيط الرعب“ لثلاث سنوات مقبلة تنتهي بنهاية 2023، علما أن العقد الحالي ينتهي بنهاية 2020.

وكان الهلال وقع عقدا استثماريا مع الجامعة في 2017 قابلا للتجديد، بعد أن ظفر الشريك الاستراتيجي السابق ”شركة صلة“ بالعقد، وفقا لما ذكرته صحيفة ”مكة“.

وشهد الملعب الحالي عددا من مباريات الفريق المحلية والعربية والخليجية والقارية إلى جانب لقاءات عالمية على مستوى المنتخبات وبعض الفعاليات الدولية، ما ساهم في رفع إيرادات النادي خلال تلك السنوات.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير عن توصل إدارة الهلال لمرحلة متقدمة من المفاوضات، لتجديد عقد البرازيلي كارلو إدواردو، صانع ألعاب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويقترب من دخول الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ.

وأبدي اللاعب موافقته على تجديد العقد، والاستمرار مع الهلال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد بعد التوقيع بشكل رسمي.

وكان الهلال تعاقد مع إدواردو في صيف عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي وشارك في هذا الموسم في 15 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدفا.

وكانت إدارة الهلال جددت عقد إدواردو في يونيو من عام 2018 لمدة عامين حتى يونيو 2020 القادم.