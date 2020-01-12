تقارير: نادي الاتحاد السعودي يضم برونو أوفيني والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي الاتحاد السعودي، أتم اتفاقه بشكل رسمي لضم المدافع البرازيلي برونو أوفيني، قادما من الوكرة القطري؛ لتدعيم خط الدفاع في انتقالات يناير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، نقلا عن من مصادرها، فإن إدارة نادي الاتحاد أنهت التوقيع مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، وذلك بعقد يمتد لعامين ونصف.

وكشفت المصادر أن الإدارة بصدد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب، اليوم الأحد، إلى جدة بعدما وصل إلى مدينة دبي قبل ساعات.

وانتقل أوفيني إلى الوكرة، في يوليو الماضي، بعدما توج مع النصر ببطولة دوري المحترفين في الموسم الماضي.

إدارة نادي الوكرة القطري كانت قد فسخت عقد اللاعب البرازيلي مؤخرا بالتراضي بين الطرفين.

وسيدفع اللاعب الشرط الجزائي بعد فسخ التعاقد، حيث أصر على الرحيل للانتقال إلى الدوري السعودي، رغم تعاقده مع الوكرة لمدة موسم كامل، بداية من الصيف الماضي لموسم 2019-2020.

وانقطع برونو عن التدريبات في الوكرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي شهدت مفاوضاته مع جهاز الكرة قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد ورحيل المدافع البرازيلي رسميا عن الفريق القطري.

ويمتلك أوفيني تاريخا مميزا في الدوري السعودي، وبالتحديد مع نادي النصر، حيث كان له دور كبير في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي.

ويسعى الاتحاد، لحسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، وتجهيزه للمشاركة في لقاء أولمبيك آسفي المغربي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يُذكر أن إدارة الاتحاد ستتعاقد مع أوفيني ليحل بدلا من المدافع المغربي مروان دا كوستا، الذي قرر الرحيل عن الفريق؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته، كما أكد اللاعب نفسه.