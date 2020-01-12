استبعاد الحكم السعودي من قيادة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت تكليف طواقم تحكيمية أجنبية لمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فمواجهات الدور ربع النهائي لن يتواجد فيها الحكم السعودي سوى في غرف تقنية الفيديو (VAR)، وذلك لأهمية المباريات، وحسب الاتفاق المسبق بين اتحاد القدم ولجنة الحكام.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة ستبدأ الخميس المقبل الموافق الـ16 من يناير الجاري بمواجهة الهلال والاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، فيما يستضيف العدالة نظيره النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وسيخوض أبها مباراته مع الفتح على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، كما سيلتقي الوحدة بالأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وعاد الحكم السعودي لقيادة مباريات الدوري من جديد، بعد غياب دام أكثر من موسم رياضي، حيث كانت أول إطلالة للطاقم السعودي في مباراة الأهلي وضمك (الجولة الـ 12).

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قال إن الحكم السعودي يعود لقيادة مباريات الدوري بشكل تدريجي وبموافقة الأندية.

وأشار: “كل نادٍ يحق له 10 طواقم أجنبية، وما زاد عن ذلك يتحمل تكاليفه النادي.. تابعنا مباراتين بالتحكيم السعودي وفي الجولات المقبلة سنرى أطقم تحكيم سعودية أكثر وأكثر”.

وتابع: “الحكم السعودي تم إعداده بشكل جيد جدا، وتم التعاقد مع خبير تحكيمي من إسبانيا ويملك خبرة كبيرة، عمل في الفيفا واليويفا والاتحاد الآسيوي”.