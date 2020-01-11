جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الوحدة (صورة)

حول فريق الهلال تأخره إلى فوز ثمين على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود ( محيط الرعب) بالرياض، ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل ثلاثية فريق الهلال، هدافه بافيتمبي غوميز هدفين بالدقيقتين 31 ( ركلة جزاء) و77، وهدف للبديل صالح الشهري بالدقيقة 70، فيما أحرز هدف الوحدة الوحيد أنسيلمو دي مورايس بالدقيقة التاسعة.

ليرفع فريق الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع الجار النصر بنفس الرصيد النقطي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المرتبة الخامسة.

وفي مباراة أخرى، ارتقى فريق الرائد، إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتًا.

وتغلب الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

جاءت بداية المباراة سريعة للغاية من جانب الرائد الذي وصل لهدف اللقاء مبكرًا عن طريق المغربي جلال الداودي في الدقيقة الثالثة.

بعد الهدف، حاول الفيصلي اظهار ردة فعل قوية، وأهدر العديد من الفرص أمام محاولات كبيرة من جانب الرائد ولكن لم يسجل أيًا منهما.

في الشوط الثاني، سيطر الفيصلي تمامًا وكان الأكثر خطورة بالعديد من الفرص التي فشل لاعبوه في استغلالها.

بهذه النتيجة، ارتقى الرائد للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 26 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر المسابقة فريق النصر برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.