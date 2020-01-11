نادي الهلال يسقط الوحدة وينتزع صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

ارتقى نادي الهلال السعودي لقمة ترتيب الدوري، إثر الفوز على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 14 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح أنسليمو دي موريس أهداف اللقاء للوحدة عند الدقيقة 9، بتصويبة قوية على يسار عبد الله المعيوف.

وفي الدقيقة 31، سجل بافيتمبي غوميز هدف التعادل لنادي الهلال من ركلة جزاء، سددها على يسار حارس الوحدة.

الدوري السعودي : الهلال 3 – 1 الوحدة | اهداف المباراة HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd pic.twitter.com/VSel6Bgzn4 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) January 11, 2020

وفي الشوط الثاني، استحوذ الهلال على مجريات اللقاء، حتى تمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 70 من ضربة رأسية على يمين الحارس.

واختتم غوميز أهداف الهلال في اللقاء عند الدقيقة 77، بعدما تبع الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 30 نقطة في المركز الأول من 13 مباراة فقط، حيث يتبقى له لقاء مؤجل أمام الفيصلي، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز الخامس.