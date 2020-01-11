جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال ضد الوحدة (صورة)

سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، هدفين في مباراة فريقه ضد الوحدة، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري.

ووصل غوميز للهدف الـ12 في صدارة الجدول، ويأتي خلفه عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، برصيد 10 أهداف، ثم كارلوس إدواردو، نجم الهلال، برصيد 8 أهداف.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوحدة الثالث، لكن “الزعيم” يتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة أمام الفيصلي.

يذكر أن أرقام الفريقين في المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الفريق الهلالي، لكن آخر لقاء في الموسم الماضي على الملعب نفسه انتهى بالتعادل 1-1 ليكون واحدا من أهم 3 مباريات حرمت الأزرق اللقب الذي حققه غريمه النصر.

والتقى الهلال والوحدة في 14 مواجهة بدوري المحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008-2009، فاز فيها الهلال في 12 مباراة، بينما كان التعادل سيد الموقف في مباراتين، ولم يتمكن الوحدة طوال تلك المباريات في تحقيق الفوز نهائيًّا، وخلالها سجل الهلال 33 هدفًا في شباك الوحدة، بينما كان حصيلة تسجيل الوحدة 8 أهداف فقط في مرمى الهلال.