الاتحاد العربي لكرة القدم يقرر إطلاق بطولة للسيدات قريبا

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق بطولة للسيدات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي للعبة في جدة السعودية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

ونشر الاتحاد العربي بيانا رسميا قال فيه: ”تمت الموافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي“.

وأضاف البيان: ”تم اعتماد إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب (تحت 20 عامًا)، في السعودية بمدينة الدمام، خلال الفترة من 27 فبراير/شباط المقبل، وحتى الخامس من مارس/آذار“.

وفي تصريح صحفي، أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي سعادته بالنجاح الذي تحققه بطولة الأندية.

#اجتماع_الاتحاد_العربي_لكرة_القدم | ???? تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد لممثلي وسائل الإعلام.. pic.twitter.com/QhQaOOf2M5 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 10, 2020

وأضاف: ”هناك بطولات مقبلة يعمل الاتحاد العربي على إطلاقها، على مستوى المنتخبات السنية، بالإضافة إلى استحداث بطولة نسائية“.