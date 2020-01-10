ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي النصر أمام الاتحاد (صورة)

تعادل فريق النصر مع ضيفه اتحاد جدة بهدف لكل منهما، في الجولة الرابعة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 47، بادر النصر بالتسجيل عبر البرازيلي بيتروس ماثيوس.

وبعدها بثلاث دقائق، أدرك اتحاد جدة التعادل عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة محلقا على القمة، فيما ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما خطف فريق التعاون، الجمعة، الفوز من ضيفه الفتح بهدفين لهدف في الجولة الرابعة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المباراة الثالثة، واصل فريق الشباب صحوته بتحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، وتغلب على مضيفه الحزم بهدف دون رد في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب إلى 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر النصر الترتيب برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملا: