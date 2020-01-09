برونو أوفيني لاعب نادي النصر السعودي السابق يقترب من الاتحاد

أعلن الوكرة القطري فسخ تعاقده مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، ولاعب النصر السابق، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب اللاعب من نادي الاتحاد السعودي.

وبات البرازيلي أوفيني على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي الاتحاد ليكون ثاني الصفقات الأجنبية للفريق خلال موسم الشتاء الحالي.

وتعاقد الاتحاد في وقت سابق مع الأرجنتيني ليوناردو جيل ليكون الصفقة الأولى الشتوية للفريق، في سبيل إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب.

وسيحل برونو أوفيني بدلًا من اللاعب المغربي مروان دا كوستا الذي يطلب فسخ تعاقده مع الاتحاد بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وسجل أوفيني هدفًا سيظل خالدًا في تاريخ جماهير النصر عندما سجله في مرمى الهلال في الدقيقة 98 ليمنح به فريقه فرصة التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وانتقل أوفيني، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى النصر صيف 2016، وغادره صيف 2019، وسجل للعالمي 5 أهداف في 78 مباراة.