هل يرتدي ريال مدريد قمصانا باللغة العربية أمام فالنسيا في السوبر الإسباني؟ (شاهد)

نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورا تظهر قميصه مع النادي الملكي يحمل أرقاما واسما باللغة العربية.

وغرد نجم ريال مدريد، إنه كان يتمنى التواجد في السوبر الإسباني.

ولن يشارك بنزيما رفقة ريال مدريد اليوم الأربعاء، أمام فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية بسبب الإصابة، حيث غاب اللاعب عن بعثة النادي في السعودية.

ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن ارتداء القميص الذي يحمل أسماء وأرقاما عربية، كما لم يوضح كونه للمباراة أو نسخة خاصة منه أصدرته الشركة المنتجة للقمصان بمناسبة إقامة السوبر الإسباني في السعودية.

وقام نادي يوفنتوس الإيطالي بارتداء قمصان تحمل أسماء باللغة العربية خلال مباراة السوبر الإيطالي التي خسرها في جدة أمام لاتسيو.

وتتجه الأنظار، إلى ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وفالنسيا في بطولة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام البطولة بنظام مختلف هذه المرة في ضيافة المملكة العربية السعودية لأول مرة بمشاركة 4 أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلقين فارس عوض وعبد الله الحربي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة غدا الخميس، في مباراة نصف النهائي الثانية.