حقيقة رحيل عبدالرزاق حمدالله عن نادي النصر السعودي

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي ما تردد عن قرب رحيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب ”العالمي“، مشددين على عدم تلقيه أي عروض للرحيل عن الفريق، وأن اللاعب مستمر خلال الفترة المقبلة.

وزعم وكيل اللاعبين جون هاريوت، يوم الثلاثاء، توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي، لاتفاق من أجل التعاقد مع حمد الله، وبراتب أسبوعي 110 ألف جنيه إسترليني.

وقال مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر لـ“إرم نيوز“، إن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق وإنه جدد تعاقده مطلع الموسم الحالي نظير خمسة مواسم مر منها نصف موسم فقط.

وأضافت المصادر أن رحيل اللاعب لن يكون سوى بموافقة النصر كون اللاعب مرتبطا بشرط جزائي مع الفريق تبلغ قيمته 20 مليون يورو، وهو ما سيعيقه عن شراء عقده حال رفض النصر احترافه.

حمد الله، الذي يلعب في صفوف النصر، منذ الموسم الرياضي الماضي 2018-2019، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، مع مهاجم الهلال بافتيمبي غوميز، برصيد 10 أهداف.

ويتصدر النصر، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بعد مرور 13 جولة، وبفارق نقطتين عن الهلال ”الثاني“، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتوج حمد الله، هدافا لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، برصيد 34 هدفا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة فقط.

وحصل النجم المغربي المتألق، على جائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب عربي لعام 2019، كما توج هدافا للعالم برصيد 57 هدفا في السنة ذاتها، متفوقا على أسماء عالمية؛ مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن عبدالرزاق حمد الله، أكد عند استلامه جائزة أفضل لاعب عربي، أنه قادر على اللعب في أوروبا، بعد أن سبق وأعلن في الصيف الماضي، تلقيه أكثر من عرض احترافي، خاصة من فرق إيطالية.