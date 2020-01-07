جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال والأهلي (صورة)

سجل النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفًا لصالح فريقه الهلال في شباك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ”المؤجلة“ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع غوميز رصيده إلى 10 أهداف ليشارك عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويأتي خلفهم كارلوس إدواردو، نجم الهلال، الغائب عن مباراة، اليوم، برصيد 8 أهداف، ثم أندريا ماستينور، لاعب العدالة برصيد 7 أهداف.

ويتقدم الهلال 2-1، إذ تقدم الهلال في الشوط الأول من المباراة، بهدف سجله سالم الدوسري، قبل أن يعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة، عن طريق نجمه السوري عمر السومة.. ثم يتقدم مرة ثانية غوميز.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 11 مباراة، بينما يأتي الأهلي ”رابعًا“ بـ 23 نقطة من 12 لقاءً.