مباراة الهلال والأهلي.. كنو ”يدهس“ ليما وجمهور ”الراقي“ يتساءل عن الـVAR (فيديو)

أعرب جمهور النادي الأهلي السعودي على ”تويتر“ عن غضبه الشديد، بسبب إحدى اللقطات المثيرة بطلها اللاعب محمد كنو، نجم خط وسط الزعيم، في مباراة فريقهم ضد الهلال، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 ”المؤجلة“ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال في الشوط الأول من المباراة، بهدف سجله سالم الدوسري، قبل أن يعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة، عن طريق نجمه السوري عمر السومة.

كنو اجتهد وتعب للحصول على كرت احمر

ولكن الحكم والفأر لهم رأي آخر .

لا تيأس يا كنو حاول وستطرد المباريات القادمة فالدوري مازال طويل

#الهلال_الاهلي pic.twitter.com/hD8jGtfCJx — مبارك الشهري (@Mubark_m9) January 7, 2020

وشهدت الدقيقة 41 من عمر المباراة، قيام محمد كنو، لاعب وسط الهلال، بـ“الدهس“ بقدمه على جسم اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر فريق الأهلي.

وطالب لاعبو الأهلي بطرد كنو، ولكن حكم المباراة، اكتفى بإشهار الكارت الأصفر فقط في وجه لاعب الهلال، في لقطة أثارت جدل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهلال، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 11 مباراة، بينما يأتي الأهلي ”رابعًا“ بـ23 نقطة من 12 لقاءً.

تمارين بطن ???? للمعلومية كنو كان عنده بطاقة صفراء قبل هذا الفاول . pic.twitter.com/UaReKFvroi — ‏???????????? ???????? (@sadr123951) January 7, 2020

بطاقة حمراء "كنو"

بلنتي لم تُحتسب لمهاجم #الأهلي !

شوط أول غاب #الهلال ومعه الـ(VAR)!! هذا هو الحال ????#الهلال_الاهلي pic.twitter.com/1YUn23AV60 — خالد البدر (@KhaleadBader) January 7, 2020