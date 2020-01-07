الفيصلي يعلن إعارة لاعبه محمد الثاني إلى نادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الفيصلي موافقته على العرض المقدم من إدارة الاتحاد السعودي بشأن إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد الثاني إلى نهاية الموسم الجاري، متمنين للاعب المزيد من التوفيق والسداد.

والاتحاد أعلن عن أولى صفقاته الشتوية، منذ أيام، بضمه متوسط الميدان الأرجنتيني ليوناردو خيل، قادما من صفوف روزاريو سنترال.

وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من إدارة نادي الاتحاد بشأن إعارة لاعب الفريق الاول لكرة القدم " محمد الثاني " الى نهاية الموسم الجاري متمنين للاعب المزيد من التوفيق والسداد . #الفيصلي pic.twitter.com/mTbRAJzpRH — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 7, 2020

وأشار الفيصلي في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، إلى أن انتقال الثاني إلى الاتحاد سيكون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأعرب النادي عن أمنيته بالتوفيق للاعب الشاب البالغ من العمر 22 سنة، في تجربته الجديدة مع الاتحاد.

ويجيد محمد الثاني اللعب في مركز المهاجم وأيضا الجناح، ولعب مع نادي الفيصلي 3 مباريات بمجموع “3 دقائق” خلال الموسم الماضي 2018/2019 بالدوري السعودي.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، حيثُ انتصر في 4 مباريات وتعادل واحدة وخسر 8 مباريات.

وتنتظر الفريق الاتحادي مباراة نارية ضد النصر يوم الجمعة القادم في كلاسيكو الجولة الـ14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.